‘Neymar stelt ploeggenoten in kleedkamer op de hoogte van vertrek’

Neymar heeft zijn naderende vertrek naar Paris Saint-Germain kenbaar gemaakt in de kleedkamer van Barcelona, zo claimt le Parisien vrijdagmiddag. Volgens de grootste krant van Frankrijk beschouwen de spelers van de Catalanen de transfer als een gelopen zaak. PSG zou 222 miljoen euro betalen om te voldoen aan de transferclausule van Neymar.

Ook de vader van Neymar vindt een overstap naar PSG de beste optie, waardoor een transfer ophanden zou zijn. Esporte Interativo meldde dinsdag dat de 25-jarige Braziliaan een aanbieding van PSG heeft geaccepteerd en dat de transfer binnen twee weken wereldkundig wordt gemaakt. Vicepresident Jordi Cardoner van Barcelona verzekerde echter dat een transfer van de Braziliaanse sterspeler absoluut niet aan de orde is. "Neymar is speler van Barcelona en blijft dat ook."

Een van de redenen dat Neymar deze maand opnieuw contact zocht met de Franse grootmacht, is omdat hij de leider wil worden van een imposant project. Hij wil niet langer in de schaduw staan van Lionel Messi en vindt dat hij al genoeg heeft geleerd van zijn Argentijnse ploeggenoot, meldt AS maandag. Het is tijd om de strijd aan te binden met Messi om de titel van beste speler ter wereld en dat is moeilijk als ze hetzelfde shirt dragen, zou Neymar vinden.

Ook de mensen in de omgeving van Neymar zouden hem er continu op wijzen dat hij in Camp Nou geen voortrekkersrol kan nemen. Zijn sponsors zien graag dat hij de onbetwiste ster van een project wordt, zoals Neymar dat is bij het Braziliaans elftal. Sinds zijn komst in 2014 was hij goed voor 123 wedstrijden in LaLiga en 68 doelpunten. Neymar werd tweemaal kampioen van Spanje, won drie keer de Copa del Rey, eenmaal de Supercopa en ook de Champions League en het WK voor clubteams voegde hij toe aan zijn palmares.