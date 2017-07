De Haan looft Feyenoord-aanwinst: ‘Kan absoluut het Nederlands elftal halen’

Foppe de Haan dicht Jeremiah St. Juste een glansrijke toekomst toe. In het seizoen 2015/16 had de oefenmeester de verdediger onder zijn hoede bij sc Heerenveen en toen maakte St. Juste grote indruk op De Haan. De huidige assistent-bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal ziet in St. Juste een potentiële speler voor het Nederlands elftal.