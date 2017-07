Van den Brom foetert: ‘Waren we eindelijk af van dat gelul in de media’

Zowel bij de clubleiding als bij John van den Brom zelf is er nooit getwijfeld of de trainer zou gaan verlengen bij AZ. De club uit Noord-Holland maakte pas in februari bekend dat een optie in het contract van de trainer gelicht werd, waardoor daarvoor het verhaal rondging dat de oefenmeester Alkmaar zou verlaten.

"We hadden afgesproken dat er voor 1 maart duidelijkheid zou zijn over die optie in mijn contract. Ver daarvoor werd dat in de media steeds meer een item. Alsof ik moest vrezen voor mijn baan, alsof het contact met Max (Huiberts, directeur voetbalzaken, red.) en Robert (Eenhoorn, algemeen directeur, red.) niet goed zou zijn", vertelt Van den Brom in gesprek met Voetbal International.

"Max Huiberts, Robert Eenhoorn en ik vormen een driehoek bij AZ, met zeer veel overleg. Ik zit vaker met de directeuren om de tafel dan thuis met mijn gezin. Dat zijn korte lijntjes. Waarbij we kritisch naar elkaar durven te kijken. Als je voortdurend op die manier met elkaar communiceert, kom je niet snel voor verrassingen te staan", stelt de trainer, die sinds september 2014 werkzaam is bij de club.

"We weten wat we willen bij AZ en wat we van elkaar verwachten", vervolgt de ex-trainer van onder meer ADO Den Haag en Vitesse. De speculaties omtrent zijn toekomst bij de club kon Van den Brom niet waarderen: "Echt onzinverhalen. Daarom was het voor iedereen goed dat begin februari het nieuws over mijn contractverlenging naar buiten kwam. Waren we eindelijk af van dat gelul in de media."