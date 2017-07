PSV houdt AS Monaco op gelijkspel bij officieus debuut Luckassen

PSV heeft de derde oefenwedstrijd in voorbereiding op het nieuwe seizoen tegen AS Monaco gelijkgespeeld (0-0). Waar de Eindhovenaren tegen RKC Waalwijk (0-2) en FC Sion (0-1) relatief gemakkelijk wisten te zegevieren, daar waren de Monegasken van een heel ander kaliber. Beide teams gaven nauwelijks iets weg, waardoor er voor de neutrale toeschouwer weinig te beleven viel.

In het oefenpotje in Zwitserland waren de ploegen zeer aan elkaar gewaagd. Weinig kansen werden er gecreëerd, zowel door PSV als door de Franse landskampioen, dat aantrad met onder anderen Radamel Falcao, het gewilde supertalent Kylian Mbappé en ex-Feyenoorder Terence Kongolo. Vlak voor de rust kreeg Bart Ramselaar de grootste mogelijkheid, maar keeper Danijel Subasic lette goed op en zorgde ervoor dat zijn ploeg zonder tegendoelpunten de kleedkamer inging.

In het tweede bedrijf kwamen de aanvallers van beide partijen iets meer in hun spel, wat leidde tot kleine kansjes, maar ook Jeroen Zoet hield zijn doel knap schoon. Na ruim een uur spelen kwam Derrick Luckasssen in het veld en maakte zodoende zijn officieuze debuut voor de club van trainer Phillip Cocu, maar ook de ex-AZ’er kon weinig aan het spelbeeld veranderen. PSV en Monaco waren de hele wedstrijd in evenwicht, waardoor het eindresultaat te billijken viel.