Tottenham stuurt mislukte miljoenenaankoop definitief naar Zuid-Frankrijk

De wegen van Clinton N'Jie en Tottenham Hotspur scheiden definitief, zo meldt de Londense club zondag. De 23-jarige aanvaller is definitief overgedaan naar Olympique Marseille, dat de Kameroens international vorig seizoen al huurde.

N'Jie kwam in de zomer van 2015 voor veertien à vijftien miljoen euro over van Olympique Lyon. In zijn eerste seizoen op White Hart Lane slaagde hij er niet in om aan de verwachtingen te voldoen en mocht hij slechts acht keer invallen. De afgelopen voetbaljaargang speelde de vleugelaanvaller tijdelijk voor Olympique Marseille, waar hij wel veelvuldig speelde en een definitief contract in de wacht heeft gesleept.

Tottenham Hotspur heeft nog geen nieuwe spelers voor komend seizoen gecontracteerd. De nummer twee van afgelopen seizoen nam tegelijkertijd afscheid van Kyle Walker, Nabil Bentaleb, Luke McGee en Filip Lesniak.