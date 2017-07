Rooney waarschuwt: ‘Dan wordt het moeilijk om te slagen bij United’

Romelu Lukaku maakte zaterdagnacht tegen LA Galaxy zijn debuut voor Manchester United en hoewel de Belg niet wist te scoren, maakte hij toch een prima indruk. Wayne Rooney, die vorige week de omgekeerde route van United naar Everton bewandelde, heeft wel een aantal tips voor de Belgische mega-aankoop.

“Voor Manchester United spelen is een test voor je persoonlijkheid. Je moet mentaal gezien sterk genoeg zijn om die uitdaging aan te gaan. United is een club die succes eist. Romelu moet sterk genoeg zijn om dat aan te kunnen”, waarschuwde hij de Belg tegenover verslaggevers. “Als hem dat lukt zal hij, met zijn kwaliteiten, een succes worden. Als hij zich zorgen maakt om dingen wordt het een stuk moeilijker.”

“Hopelijk komt Romelu de juiste mensen tegen, zodat zij hem kunnen sturen en het beste uit hem kunnen halen. Er zijn standaarden waar je je aan moet houden als je bij United komt. Die kwamen van Sir Alex Ferguson toen ik bij de club kwam en spelers als Ryan Giggs, Gary Neville en Paul Scholes zorgden dat de nieuwe spelers ze ook te horen kregen.”

“De afgelopen jaren was het aan Michael Carrick en mij om te zorgen dat die standaarden nageleefd werden”, ging Rooney verder. “De laatste tijd werd dat moeilijk, aangezien er steeds meer nieuwe gezichten bij kwamen. Er zijn tradities bij United die in leven moeten worden gehouden. Het is moeilijker geworden, maar dat is nu niet meer mijn probleem. Ik ben gewoon blij dat ik weer terug ben bij Everton.”