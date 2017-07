'Het voelde een beetje alsof het Nouri's jaar moest gaan worden'

Het nieuws dat Abdelhak Nouri ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen ten gevolge van zijn hartritmestoornissen tijdens de oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen afgelopen zaterdag, is hard aangekomen bij Urby Emanuelson en Yassin Ayoub. Beiden kennen de Ajacied op hun eigen manier en vinden het verschrikkelijk wat er met de middenvelder is gebeurd.

Emanuelson, die donderdagavond in de voorronde van de Europa League tegen Valletta FC zijn debuut voor FC Utrecht maakte, kent Nouri vanuit Ajax. Toen Emanuelson vorig jaar bij Jong Ajax meetrainde, stond hij samen met Nouri op het veld. "Ja, hij was ook één van de jongens die gelijk op me afstapte, veel vragen stelde en gewoon heel leergierig was", laat Emanuelson weten aan FOX Sports. "Hij is iemand die heel erg graag naar het eerste van Ajax wilde. Ik wil er eigenlijk niet zo heel veel over praten, omdat je daar gewoon verdrietig van wordt. Het voelde een beetje alsof het zijn jaar moest gaan worden."

Ayoub kent Nouri wat beter. Net als de Ajacied woonde de FC Utrecht-middenvelder vroeger in de Amsterdamse wijk Geuzenveld. “Appie woonde dicht bij mij in de buurt, ik zag hem heel vaak. Hij was druk bezig met voetbal, ik ook. Maar we vergaten elkaar nooit. We hebben ook dezelfde vriendengroep in Amsterdam-West. Appie is een goede jongen. Dit doet pijn in m'n hart. Voetbal is dan niks. Niets meer dan een belangrijke bijzaak.”

Vechtend tegen de tranen stond Ayoub de camera’s van FOX Sports te woord en gaf hij toe het ook tijdens de wedstrijd moeilijk gehad te hebben. "Het was heel zwaar", aldus. "Mijn hoofd was niet bij de wedstrijd, helemaal niet zelfs. Mijn lichaam was er wel, maar mijn hoofd helemaal niet. Ik ken Appie heel goed, zijn familie, zijn vrienden... Geen woorden.”