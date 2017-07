Dessers opent doelpuntenrekening bij FC Utrecht tegen Russische subtopper

FC Utrecht heeft zondagavond zijn tweede oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen afgesloten met een gelijkspel. In Oostenrijk werd het dankzij de eerste treffer van Cyriel Dessers in het shirt van zijn nieuwe club 1-1 tegen Rubin Kazan.

Utrecht trad na het vertrek van Nacer Barazite, Richairo Zivkovic en Sébastien Haller tegen Rubin aan met een compleet nieuwe voorhoede, waarin Dessers en de van Palermo overgenomen Simon Makienok voor de doelpunten moeten gaan zorgen. De bij NAC Breda opgepikte Belg had niet veel tijd nodig om het net voor de eerste keer te laten bollen: na tien minuten had hij de openingstreffer er al in liggen.

Makienok liet tot hij na ruim een uur samen met Dessers gewisseld werd vooral zien over veel duelkracht te beschikken en prima als aanspeelpunt te kunnen fungeren. Toen het duo door Erik ten Hag van het veld af werd gehaald stond het overigens alweer 1-1: ex-AZ’er Jonathas nam op slag van rust de gelijkmaker voor zijn rekening.