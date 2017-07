‘Sneijder bereikt persoonlijk akkoord met Sampdoria’

Wesley Sneijder heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Sampdoria, zo meldt Sky Italia. De televisiezender weet dat de aanvallende middenvelder dinsdag met Galatasaray gaat praten over de ontbinding van zijn contract en als dat eenmaal geregeld is, zou hij dus moeiteloos naar de club uit Genua kunnen overstappen.

“We zijn erover aan het praten. Hij kan nog wel een paar jaar mee. We zullen zien”, zo bevestigde clubeigenaar Massimo Ferrero de interesse in Sneijder afgelopen donderdag al in een interview met Il Secolo XIX. Sneijder zou bij Sampdoria een tweejarig contract kunnen tekenen tegenover een jaarsalaris van tweeënhalf miljoen euro.

De 33-jarige Sneijder komt niet in de plannen van trainer Igor Tudor voor en hoeft zich voorlopig niet te melden op het trainingskamp van de Turken in Slowakije. Sneijder werd de afgelopen maanden ook al gelinkt aan clubs als Los Angeles FC, Montreal Impact, Bologna, Ajax, Zenit Sint-Petersburg, Medipol Basaksehir, Sevilla en Valencia.

Sneijder, 131-voudig international van het Nederlands elftal, maakte in de winter van 2013 voor 7,5 miljoen euro de overstap van Internazionale naar Galatasaray en dat is ook het bedrag dat als gelimiteerde transfersom in de arbeidsovereenkomst van Sneijder is opgenomen. Hij speelde 175 wedstrijden voor Galatasaray en kwam daarin tot 45 doelpunten en 44 assists. Zijn verbintenis loopt nog door tot medio 2018.