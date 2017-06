Jozefzoon verlengt contract in Engeland: ‘Hij heeft genoeg indruk gemaakt’

Florian Jozefzoon heeft zijn contract bij Brenford FC met één seizoen verlengd, zo melden the Bees op de officiële website. De aanvaller kwam afgelopen winter over van PSV en tekende in eerste instantie een contract voor een halfjaar in Londen, met een optie voor nog een seizoen.

Die optie werd in een eerder stadium al gelicht, waardoor het contract van Jozefzoon bij Brentford al tot medio 2018 liep. De club heeft nu dus besloten om deze verbintenis open te breken en te verlengen tot 2019. “Florian heeft genoeg indruk gemaakt op de staf om een nieuw contract te verdienen. Zijn debuut tegen Aston Villa was geweldig en hij heeft ons sindsdien niet teleurgesteld”, zegt Dean Smith, manager van Brentford op de website van de club.

“We zijn heel blij dat Flo een meerjarig contract getekend heeft bij de club, hij is een geweldige toevoeging”, aldus Smith. Jozefzoon kwam afgelopen halfjaar tot negentien optredens voor Brentford, waarin hij één keer scoorde. The Bees namen de aanvaller in januari over van PSV. Eerder kwam Jozefzoon uit voor RKC Waalwijk, NAC Breda en Ajax.