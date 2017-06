Higuaín klapt uit de school en haalt afscheidsvideo snel offline

Gonzalo Higuaín lijkt een vertrek van Dani Alves bij Juventus te hebben aangekondigd. Zaterdag plaatste de aanvaller van Juventus op sociale media een afscheidsboodschap voor de rechtsback. Niet veel later haalde Higuaín die video alweer offline. Officieel is er nog niets bekend over een vertrek dan Dani Alves.

"Het was een genot om met je samen te werken. Ik wens je het allerbeste en ik hoop binnenkort weer samen tijd te kunnen besteden", zei de Argentijn in de video. "Vaarwel, genie." Al enige tijd gaan geruchten dat Dani Alves het na één seizoen alweer voor gezien houdt bij Juventus en die verhalen lijken door de boodschap van Higuaín op waarheid te berusten.

Waar de Braziliaan heengaat, is nog niet duidelijk. Naar verluidt wilde Dani Alves een langer contract bij Juventus, terwijl de kampioen van Italië niet te ver wil gaan. Op dit moment ligt de 34-jarige vleugelverdediger nog maar een jaar vast. Chelsea, Manchester City en de Chinese Super League worden in de Italiaanse media genoemd als mogelijke bestemmingen.