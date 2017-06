‘Na PSG zetten ook vermogende Chinezen een streep door komst Aubemeyang’

De kans dat Peter Bosz volgend seizoen nog kan beschikken over Pierre-Emerick Aubameyang neemt zienderogen toe. Na Paris Saint-Germain heeft nu ook Tianjin Quanjian een streep gezet door de komst van de Gabonees, zo weet BILD te melden. De Chinese club heeft zijn aandacht verlegd naar een andere Bundesliga-spits.

Borussia Dortmund hoopt een bedrag van zo’n zeventig miljoen euro over te houden aan een transfer van Aubameyang. Dat bedrag is zelfs voor Tianjin Quanjian wat aan de hoge kant. De Chinezen hebben inmiddels aan de entourage van de aanvaller laten weten dat ze afzien van zijn komst en hebben de aandacht verlegd naar Anthony Modeste. De spits van 1.FC Köln kost ‘slechts’ dertig miljoen euro en kan bij Tianjin Quanjian zo’n tien miljoen euro per jaar verdienen.

Voor Aubameyang nemen de opties zo langzamerhand af. Na het afhaken van Paris Saint-Germain leek een transfer naar China voor de hand te liggen. Maar nu de aanvaller zelfs voor Tianjin Quanjian te duur blijkt, lijkt hij zich neer te moeten leggen bij een langer verblijf bij Borussia Dortmund. Ook Arsenal en Manchester United zouden nog geïnteresseerd zijn, maar laatstgenoemde club lijkt ook geen serieuze optie meer. The Red Devils gaan zich immers op korte termijn versterken met Álvaro Morata.