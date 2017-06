Update: Klaassen is in Liverpool: transfer op haar na afgerond

Davy Klaassen is bijna speler van Everton. De aanvoerder van Ajax is volgens Liverpool Echo tot een persoonlijk akkoord gekomen met de club uit de Premier League. Naar verwachting wordt de deal op zeer korte termijn afgerond. Ajax ontvangt naar verluidt ongeveer dertig miljoen euro voor de Oranje-international, wiens contract in Amsterdam doorloopt tot de zomer van 2019.

Everton is sinds deze week in onderhandeling met Ajax over de afkoopsom. Volgens De Telegraaf ontvangt de verliezend Europa League-finalist een bedrag dat in de buurt komt van dertig miljoen euro. De aanvallende middenvelder staat bovenaan het wensenlijstje van trainer Ronald Koeman. Volgens het genoemde Engelse medium tekent de veertienvoudig Oranje-international een langdurig contract op Goodison Park.

Ook Ajax is al bijna rond met Everton, meldt het Algemeen Dagblad. De club verwacht snel een akkoord te bereiken en meldt dat het ‘de goede kant op’ gaat. Met de komst van Klaassen hoopt Koeman dat de productiviteit van zijn ploeg omhoog gaat. De coach is van mening dat het daar vorig seizoen aan schortte. Bij Ajax was Klaassen het afgelopen seizoen goed voor veertien competitiedoelpunten. In de Europa League was hij twee keer trefzeker.

Update 15 juni 21.39 uur - Klaassen is in Liverpool: transfer op haar na afgerond

Davy Klaassen mag zich bijna speler van Everton noemen. De middenvelder was donderdag op het trainingscomplex van the Toffees om over de laatste contractdetails te onderhandelen, zo melden de NOS, BBC, de Liverpool Echo en Sky Sports. Die media noemen wel verschillende transfersommen: de NOS gaat uit van circa 25 miljoen euro, de BBC en Sky Sports reppen over een bedrag van ruim 29,6 miljoen, terwijl de Liverpool Echo verwacht dat de onderhandelingen op 27,3 miljoen worden afgerond.