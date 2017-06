‘Over die irritatie heb ik met Robben gesproken, dat is uitgepraat’

Memphis Depay liet afgelopen zondag in het oefenduel met Ivoorkust publiekelijk zijn onvrede blijken nadat hij een bal van Arjen Robben niet zo kreeg als hij zelf wilde. Dit kwam hem na afloop in de kleedkamer van het Nederlands elftal op een publieke reprimande van de aanvoerder te staan en wat Depay betreft is de kous daarmee af.

“Het was in het veld een miscommunicatie. Over de irritatie hebben we gesproken. Dat is uitgepraat”, doet hij uit de doeken tegenover De Telegraaf. Depay komt bij Olympique Lyon weer aan voetballen toe en dat leidt weer tot extra vertrouwen in het shirt van het Nederlands elftal. Bondscoach Dick Advocaat waakt er echter voor dat zijn aanvaller zich niet te veel mee laat voeren in frivoliteiten: “Ruud Gullit heeft er met hem over gesproken en ik heb het hem gezegd. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen.”

Depay zelf is er blij mee dat hij de laatste tijd veel heeft gespeeld bij les Gones en dat vertrouwen ook mee kan nemen naar Oranje. Hij is echter van mening dat hij nog niet aan zijn top zit: “Over de laatste twee oefenduels ben ik nog niet helemaal tevreden, omdat er een aantal dingen nog beter kan. Maar dat ik bij goals betrokken was en dreiging had, is goed.”