Advocaat verrast: ‘Ik had het gevoel dat ik de vijftiende keus was’

Na lang wachten is Dick Advocaat aan de slag gegaan bij het Nederlands elftal. Met zijn 69 jaar is de Hagenaar de oudste bondscoach ooit, maar hij zit nog vol energie op met Oranje het WK te halen. “We gaan het WK halen, anders had ik hier niet gezeten. Je moet het vertrouwen uitstralen dat je van Frankrijk kunt winnen”, zegt Advocaat op zijn eerste persconferentie.

“Ik denk dat er een hoop mensen niet durfden. Wij wel. Ik heb het niet over eerste en tweede assistent. We doen het gezamenlijk”, stelt Advocaat, die samen met Ruud Gullit Oranje onder zijn hoede neemt. “Ik had het helemaal niet verwacht. Op een gegeven moment komen ze toch bij jou uit. Het is een geweldige baan. Ik wil een goede organisatie neerzetten. We hebben genoeg kwaliteit om het waar te maken. De taken in een elftal zijn heel belangrijk, net als strijd leveren. We gaan puur op resultaat voetballen.”

Vorig jaar vertrok Advocaat nog als assistent van Oranje voor een avontuur bij Fenerbahçe. “Ik ben geen assistent, ik wil mezelf zijn. Ondanks dat had ik al drie keer tegen een club 'nee' gezegd tussen juni en augustus. Bij de vierde ging ik overstag, mede vanwege de clausule”, reageert de oefenmeester. Hij vindt niet dat hij iets recht te zetten heeft. “Ik liep daar veertien dagen rond. Alleen aan Danny Blind heb ik mijn excuses aangeboden. Voor hem vond ik het vervelend, niet voor de spelersgroep.”

Oranje viert een doelpunt tegen Ivoorkust.

Het was de afgelopen tijd nogal onrustig binnen de KNVB, maar daar is Advocaat niet mee bezig. “Voor ons is het heel duidelijk. We richten ons op nu. Op wat er hiervoor is gebeurd, hebben we niet zoveel invloed. Het belangrijkste is dat de sfeer bij Oranje positief is”, aldus de oefenmeester. Met zijn 69 jaar is hij de oudste Oranje-bondscoach ooit. "Ik had het logisch gevonden als er een jonger persoon werd aangesteld. Ik had het gevoel dat ik de vijftiende keus was. Ik heb mezelf nooit aangemeld. Iemand anders had mijn naam genoemd. Voor mij was het over.”

“Ik ben enorm vereerd. Ik heb aan jullie kant gezeten. Ik weet hoe makkelijk is om van die kant kritiek te geven. Er is geen speler in de wereld die nooit slecht voetbalt”, vertelt Gullit, die het opneemt voor Oranje. “Nu kan ik zelf iets doen aan die kritiek. Deze ploeg is niet zo slecht als iedereen denkt, dat is ook de reden dat wij erin gestapt zijn. Ik was alleen in de veronderstelling dat ik van alle advocaten af was. Nu krijg ik er toch een.”