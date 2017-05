‘Volgende Monaco-ster reist af naar Engeland voor transfer’

Manchester City staat op het punt om AS Monaco opnieuw van een basisspeler te beroven. Nadat the Citizens zich vrijdag al wisten te verzekeren van de handtekening van Bernardo Silva, lijkt ook Benjamin Mendy op het punt te staan om de overstap te maken naar het Etihad Stadium. De 22-jarige linkervleugelverdediger zou inmiddels naar Manchester zijn afgereisd om de transfer af te ronden.

Mendy deelde zondagmiddag via social media een foto van het interieur van een privéjet en SFR Sport weet nu te melden dat hij inderdaad onderweg was naar het eiland om zijn jawoord definitief te geven aan de Engelse grootmacht. Hoeveel Monaco zal overhouden aan de verkoop van de linksback is niet bekend, maar diverse Franse media weten te melden dat Mendy City ten minste 45 miljoen euro zal kosten.

Daarmee lonkt forse winst voor Monaco, dat vorig jaar vijftien miljoen euro neertelde om Mendy los te weken bij Olympique Marseille. De verdediger groeide onmiddellijk uit tot een gewaardeerde kracht in de succesformatie van Leonardo Jardim en debuteerde in maart zelfs in de nationale ploeg van Frankrijk. Bij City zal Mendy de concurrentiestrijd moeten aangaan met Aleksandar Kolarov.