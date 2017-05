Feyenoord lonkt voor Amrabat: ‘Na het seizoen ga ik erover nadenken’

Het lijkt erop dat Sofyan Amrabat volgend seizoen speler van Feyenoord is. De middenvelder van FC Utrecht wordt de laatste weken sterk in verband gebracht met een transfer naar de kersverse landskampioen. Met oog op de finale van de play-offs tegen AZ wil Amrabat voorlopig niets kwijt over een eventuele transfer. Toch lijkt het erop dat hij zijn laatste wedstrijd voor Utrect heeft gespeeld.

Amrabat is namelijk geschorst voor de return van zondag. Volgens verschillende media staat hij bovenaan het wensenlijstje van technisch directeur Martin van Geel. "Daar wil ik het nu nog niet over hebben nu, want we hebben nog een wedstrijd te spelen in Galgenwaard", zegt Amrabat tegen het Algemeen Dagblad. "Maar in het voetbal is alles mogelijk. Na het seizoen ga ik erover nadenken.”

Donderdag ging Amrabat met 3-0 onderuit in de heenwedstrijd tegen AZ in Alkmaar. De winnaar van de play-offs plaatst zich voor de tweede kwalificatieronde van de Europa League.