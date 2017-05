Finale maakt geen indruk op Capello: ‘Ze hebben meer nodig dan alleen hij’

Het succes in de Europa League betekent volgens Fabio Capello niet dat Manchester United klaar is voor volgend seizoen. The Red Devils moeten zich in de ogen van Capello aanzienlijk versterken op de transfermarkt. De eventuele komst van Antoine Griezmann is niet genoeg, waarschuwt de clubloze trainer.

"Het was een slechte wedstrijd", vertelt de voormalig bondscoach van Engeland over de finale tegen Ajax. "Het voetbal was niet onderhoudend. Manchester United is een sterke ploeg en verdedigt goed, maar het is geen leuke ploeg om naar te kijken." Het team van José Mourinho heeft dan ook een lange weg te gaan, concludeert Capello in de Daily Star.

"Griezmann is een heel goede speler, maar op welke positie is hij het best? Een echte spits is het niet. Manchester United heeft meer nodig dan alleen hij", vindt Capello. "Ze moeten zich op andere plekken ook versterken. Chelsea is ijzersterk en daar moet Manchester United zich mee meten. Dat wordt moeilijk."