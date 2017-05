Van der Vaart: ‘Alleen al voor hem zou ik een seizoenkaart bij Ajax kopen’

Rafael van der Vaart heeft de verrichtingen van Ajax dit seizoen in de Europa League met genoegen gevolgd. De Amsterdammers dolven woensdagavond weliswaar in de finale het onderspit tegen Manchester United, maar volgens de 109-voudig Oranje-international kan de ploeg toch terugkijken op een geslaagde campagne.

Ajax rekende in aanloop naar de verloren eindstrijd onder meer af met Schalke 04 en Olympique Lyon. "Ik heb het hele Europese avontuur van Ajax op de voet gevolgd en ik vond het een verademing", steekt de middenvelder van FC Midtjylland van wal in gesprek met Voetbal International. "Ze hebben het voetbal een dienst bewezen, dat meen ik echt. Ajax heeft laten zien hoever je kunt komen op een puur voetballende manier. In een tijd waarin het topvoetbal wordt gedomineerd door rennen, vliegen en fysieke kracht."

Van der Vaart zegt dat de doorbraak van Justin Kluivert dit seizoen hem deugd doet en hem herinnert aan zijn eigen periode bij Ajax, aan het begin van deze eeuw. "Zo was het bij Wesley Sneijder, Nigel de Jong en mij ook toen we doorbraken. En het zal niemand verbazen dat ik Hakim Ziyech een heerlijke speler vind. Die heeft zó veel gevoel en klasse in zijn linkervoet. Alleen al vanwege Ziyech zou ik een seizoenkaart kopen."