‘Dat we Sébastien nu hebben verkocht geeft rust, we voeren zelf de regie’

Sébastien Haller is met nog twee wedstrijden te gaan in de play-offs voor Europees voetbal bezig aan zijn afscheidstournee en FC Utrecht is druk bezig met het zoeken naar een nieuwe spits voor volgend seizoen. Dat de Fransman naar Eintracht Frankfurt vertrekt komt echter niet als een verrassing, aangezien de Domstedelingen dit met hun topschutter hadden afgesproken.

Vorig jaar zomer kon Haller al naar China of naar Norwich City in de Engelse Championship. Beide bestemmingen hadden echter niet zijn voorkeur, waarna Utrecht afsprak hem nog een jaar te behouden en vervolgens mee te werken aan een transfer: “Dat we Sébastien nu hebben verkocht, geeft rust. We voeren nu zelf de regie”, legt trainer Erik ten Hag uit aan Voetbal International. Dit is een andere situatie dan vorig jaar, toen Utrecht aan de bak moest op de transfermarkt na het vertrek van Timo Letschert, Bart Ramselaar en Ruud Boymans.

De club hoopt nu snel met een of twee nieuwe spitsen te komen, terwijl Sander van de Streek van SC Cambuur in beeld is om een eventueel vertrek van Yassin Ayoub of Sofyan Amrabat op te vangen. Utrecht hoopt nog wel wat van zijn prijskaartje van zeven ton af te kunnen krijgen: “Dat is beleid. Voorfinancieren, noem je dat. Wij zijn met FC Utrecht ook op weg naar die situatie. Het is geen toeval dat we de meeste spelers langdurig hebben vastgelegd. Nacer Barazite kan transfervrij weg, maar met die status is hij ook gekomen. Dat kan dus. Voor hem hebben we Zakaria Labyad al in huis gehaald.”