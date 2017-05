Viergever: ‘Toen waren er nog teksten als: ‘We kunnen er niks van’’

Ajax speelt woensdag in de finale van de Europa League tegen Manchester United en voor de Amsterdammers is dat de apotheose van een lang seizoen, dat met de uitschakeling in de voorronde van de Champions League door FK Rostov nog wel zo teleurstellend begon. Nick Viergever, die de eindstrijd vanwege een schorsing moet missen, denkt er nog weleens aan terug.