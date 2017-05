Carragher lovend over Kuyt: ‘Dirk was de perfecte ploeggenoot’

Dirk Kuyt maakte deze week bekend te stoppen met voetballen. Hij neemt afscheid bij Feyenoord met een landstitel op zak. Oud-ploeggenoot Jamie Carragher speelde jarenlang samen met de oud-international en in zijn column voor de Daily Mail schrijft hij mooie dingen.

“Niets maakt me gelukkiger dan Dirk op deze manier zijn carrière te beëindigen”, aldus Carragher. “De landstitel winnen met Feyenoord was een prestatie op zich, maar om voor het eerst sinds 1999 kampioen te worden en een hattrick scoren moet een droom zijn die is uitgekomen.”

Kuyt speelde zes jaar lang op Anfield. “Dirk was de perfecte ploeggenoot. Hij was een geweldige kerel in de kleedkamer. Soms zag je hem op de trainingen en dan dacht je bij jezelf dat het veel was. Maar hoe groter de wedstrijd, des te beter hij was”, vervolgt Carragher. “Hij stond er altijd als het nodig was. Het is geen toeval dat hij scoorde in een Champions League-finale en dat hij een WK-finale met Nederland heeft gespeeld. Dirk is het bewijs wat je allemaal kan bereiken met hard werken, al betekent hard werken vaak nog niet alles. Wat in de top het onderscheid maakt is mentaliteit, bereid zijn om iedere dag het maximale te geven. Dat heeft hij gedaan.”