Koeman prijst aanvallende speelwijze Bosz: ‘Dat risico zou ik nooit nemen’

Ronald Koeman acht Ajax allesbehalve kansloos voor de Europa League-finale tegen Manchester United. De manager van Everton kent de ploeg van manager José Mourinho goed, want zowel met the Toffees als zijn oude club Southampton kruisde hij de degens met de club uit Manchester. De ex-trainer van onder meer PSV en Feyenoord prijst de ‘extreem aanvallende’ speelwijze van Peter Bosz en hoopt dat de trofee mee naar Amsterdam gaat.

“Ik zeg het maar meteen, Ajax is in Stockholm niet kansloos”, schrijft Koeman in zijn column voor De Telegraaf. “Het zou voor het Nederlandse voetbal geweldig zijn als Ajax de finale wint. Het levert punten op voor de ranking, het betekent dat we met twee clubs de Champions League in zouden gaan en het geeft het Nederlandse voetbal in heel Europa uitstraling.”

Onder Mourinho is United niet bezig aan een heel sterk seizoen. Overwinningen en nederlagen wisselen elkaar af, terwijl the Red Devils in de Europa League wel stabiel bleken. “Ik heb eerder gezegd dat Manchester United niet onverslaanbaar is. In Engeland heeft de ploeg van Mourinho misschien niet vaak verloren, maar ze winnen ook niet veel”, weet Koeman. “United is als club vele malen groter, er is veel meer geïnvesteerd en daardoor zit er in de selectie een stuk meer ervaring. Aan de andere kant heeft juist de jeugdigheid en het frivole Ajax in de finale gebracht.”

Koeman vindt de aanvallende speelwijze van Ajax mooi om te zien. “Dat heb ik ook wel eens naïef genoemd, maar het team Ajax is gegroeid. Het bewijs daarvan wordt nu geleverd en ik hoop dat het zich uitbetaalt in Stockholm”, aldus de oud-international. “Tegen Lyon thuis zat ik met een zekere verwondering te kijken dat ze bij een aanvallende corner met een 3-1 voorsprong achterin gewoon man op man stonden. Dat risico zou ik nooit nemen. Door in het buitenland te werken, heb ik geleerd iets pragmatischer met mijn aanvallende ideeën om te gaan.”