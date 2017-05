‘Ik heb Berghuis kunnen overtuigen om voor Feyenoord te kiezen’

Dirk Kuyt wordt bij Feyenoord voorbereid op de rol van technisch directeur en de oud-aanvaller heeft al enige werkervaring opgedaan, zo erkende hij donderdag op de persconferentie. Hij zei betrokken te zijn geweest bij de onderhandelingen met Steven Berghuis, Tonny Vilhena en Brad Jones en dat beviel hem wel.

Kuyt zegt in het Algemeen Dagblad dat Martin van Geel hem al bij ‘veel dingen’ heeft betrokken: “Samen met de club heb ik Berghuis kunnen overtuigen voor Feyenoord te kiezen. Vilhena tekende gelukkig bij, ik had een prima band met hem en zijn vader. Ik ben blij dat er voor beide partijen een perfecte oplossing is gekomen.”

Kuyt trad ook op als bemiddelaar rondom de komst van Brad Jones; de Australiër was nodig aangezien Kenneth Vermeer geblesseerd raakte. “Ik kende Brad uiteraard goed en heb met hem gesproken. Ik ben blij dat ik de kwaliteit heb om bepaalde mensen te verbinden en dat ik over heel veel contacten beschik in de voetballerij.” Kuyt gaat overigens ook een trainerscursus volgen en bepaalt uiteindelijk zelf welke weg hij definitief gaat bewandelen: die van directeur of coach.

