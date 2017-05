Update: Daryl Janmaat meldt zich toch bij het Nederlands elftal

Dick Advocaat heeft zijn eerste voorselectie bekendgemaakt. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal ruimt plek in voor onder meer Sergio Padt en Nathan Aké in zijn 31-koppige groep voor de interlands van Oranje tegen Marokko, Ivoorkust en Luxemburg. Over een week wordt de selectie teruggebracht naar circa 23 man. De groep is samengesteld door Advocaat, maar het is nog onduidelijk wanneer hij begint als bondscoach.

Padt en Aké maken hun debuut in de voorlopige selectie van Oranje. Van de voorlopige groep melden zich vijftien spelers op 23 mei voor een tweedaagse trainingsstage. Daarvoor zijn ook onder meer Jürgen Locadia (PSV) en Marten de Roon (Middlesbrough) uitgenodigd. Op 25 mei maakt Advocaat vervolgens bekend welke spelers de schifting hebben overleefd.

Ajax en PSV zijn met vijf spelers hofleverancier; kampioen Feyenoord levert er drie. Oranje kruist op 31 mei in Casablanca de degens met Marokko in een vriendschappelijk duel. Op Eerste Pinksterdag, zondag 4 juni, volgt een duel met Ivoorkust in De Kuip. Vijf dagen later wacht in hetzelfde stadion de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.

De volledige selectie:

Doel: Sergio Padt (FC Groningen), Jeroen Zoet (PSV), Jasper Cillessen (Barcelona).

Verdediging: Nathan Aké (Chelsea), Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt, Stefan de Vrij (beiden Lazio), Daryl Janmaat (Watford), Bruno Martins Indi (Stoke City), Matthijs de Ligt, Kenny Tete, Joël Veltman, Nick Viergever (allen Ajax).

Middenveld: Marco van Ginkel, Davy Pröpper, Bart Ramselaar (allen PSV), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Middlesbrough), Wesley Sneijder (Galatasaray), Kevin Strootman (AS Roma), Jens Toornstra, Tonny Vilhena (beiden Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Portugal), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Jeremain Lens (Fenerbahçe), Jürgen Locadia (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskou), Arjen Robben (Bayern München).

Update 22 mei 17.08 uur - Duo meldt zich geblesseerd af voor trainingsstage Oranje

Marco van Ginkel en Daryl Janmaat hebben zich beiden afgemeld voor de trainingsstage van het Nederlands elftal in Noordwijk, zo heeft de KNVB maandagmiddag via de officiële kanalen laten weten. De van Chelsea door PSV gehuurde middenvelder en de verdediger van Watford kampen met blessures. Debutant Sergio Padt sluit zich vanwege de uitschakeling van FC Groningen in de play-offs dinsdag wel aan bij het Nederlands elftal.

Update 23 mei 10.40 uur: Ook Jürgen Locadia meldt zich af voor Oranje

Na Marco van Ginkel en Daryl Janmaat heeft de KNVB dinsdag nog een afmelding voor het Nederlands elftal gekregen. Jürgen Locadia is onvoldoende fit om zich bij Oranje te melden en zal er niet bij zijn tijdens de trainingsstage en de wedstrijden tegen Marokko, Ivoorkust en Luxemburg, zo laat de bond via de officiële kanalen weten.

Update 23 mei 16.05 uur - Daryl Janmaat meldt zich toch bij het Nederlands elftal

Daryl Janmaat is dinsdag toch gearriveerd in Noordwijk, waar het Nederlands elftal bij elkaar komt voor een trainingsstage. Maandag verscheen het bericht dat de back van Watford wegens een blessure verstek moest laten gaan, maar hij weet niet waar dit verhaal vandaan komt: “Het bericht was dat ik niet zou komen, maar ik weet niet wie dat de wereld heeft ingebracht. We gaan nu kijken hoe het is en dan maak ik met de dokter een afweging. Het zou kunnen dat ik blijf. Ik weet niet wat er precies aan de hand is, maar dat gaan we nu binnen bekijken. Het mag duidelijk zijn dat ik wil blijven. Ik ben hier niet voor niets, maar het moet wel verstandig zijn”, legt hij uit aan FOX Sports.