Onana verlengt contract bij Ajax met drie seizoenen

André Onana heeft zijn tot medio 2018 doorlopende contract bij Ajax met drie seizoenen verlengd en ligt nu dus tot 2021 vast in de Amsterdam ArenA. “Ik voel me thuis bij Ajax en in Nederland. Nu wil ik mooie prijzen winnen met deze club”, aldus de Kameroener op de officiële website van de club.

De Telegraaf meldde eerder op de dinsdag al dat er een akkoord was bereikt, maar de krant ging uit van een verbintenis tot medio 2020. De nieuwe samenwerking tussen club en keeper gaat dus nog een seizoen langer duren, zo bevestigt de nummer twee van de Eredivisie.

Onana speelde in de voetbalacademie van Samuel Eto’o alvorens hij in 2010 de overstap maakte naar Barcelona. De keeper kon daar blijven, maar koos in de winter van 2015 voor een overstap naar Ajax en in dienst van de Amsterdammers heeft hij inmiddels 45 officiële wedstrijden achter zijn naam staan. Daarin kreeg hij 34 treffers om de oren.