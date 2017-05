‘Real Madrid bevestigt na laatste competitiewedstrijd transfer James’

De toekomst van James Rodríguez lijkt niet meer bij Real Madrid te liggen. Na twee seizoenen waarin de Colombiaan geen vaste waarde was, heeft hij zijn zinnen gezet op een vertrek uit de Spaanse hoofdstad. Volgens Radio Caracol wordt een transfer naar Manchester komende zondag bekendgemaakt.

Real Madrid wil de transfer pas na de laatste competitiewedstrijd van het seizoen openbaar maken. Volgens AS zal dat nog langer gaan duren, want de Spaanse krant schrijft dat de Koninklijke de transfer pas zal bevestigen na de finale van de Champions League, op 3 juni.

RCN Radio meldde vorige week al dat James Rodríguez een persoonlijk akkoord had bereikt met Manchester United. Die geruchten worden gevoed door de wijze hoe de middenvelder het publiek bedankte na zijn wissel in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Sevilla. Real Madrid telde in 2014 zo’n 75 miljoen euro neer voor de middenvelder.