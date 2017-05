‘Het pesterijtje voor een Feyenoord-vriend liep totaal uit de hand!’

Het kampioenschap van Feyenoord is een feit! Ruim achttien jaar na het behalen van de vorige titel mochten de Rotterdammers zondagmiddag eindelijk weer de schaal omhoog tillen. Met de landstitel kwam tevens een einde aan de hoon die het legioen bijna twee decennia ten deel viel en stopten plagerijen zoals de lopende teller op de website isfeyenoordalkampioen.nl. Voetbalzone nodigde bedenker Mark uit op de hoofdburelen om uitleg te komen geven over de achtergrond van het pesterijtje en de teller live op ‘JA’ te laten springen bij het laatste fluitsignaal.

Mark, hoe ben je in vredesnaam op het idee gekomen voor zo’n website?

“Heel veel mensen denken dat ik enorm anti-Feyenoord ben, maar het idee kwam eigenlijk doordat een vriend van mij een trouwe Feyenoorder is. Zodra het even goed ging met zijn club en Feyenoord aan kop ging in de Eredivisie begon hij meteen hele verhalen over hoe de Rotterdammers de komende acht jaar de titel zouden halen. Dat bracht mij op het idee eens kritisch te kijken naar de historie en prestaties van de club en zo ontstond het idee voor de website.”

Het was dus eigenlijk niet meer dan een grap binnen een vriendengroep?

“Ja. Ik wilde iets simpels hebben om mee te reageren op de onrealistische claims van onze vriend. We konden met het plaatsen van de link steeds eenvoudig zijn grootspraak pareren. Ik had in een middagje wat statistieken opgezocht en in een oude template geplakt. Het was natuurlijk nooit bedoeld voor het grote publiek. Tot mijn verbazing ging de website plots viraal op social media en namen de bezoekersaantallen een enorme vlucht.”

Hoe lang duurde dat?

“Na een week of twee begon het echt opgepakt te worden. Ik had opeens 100.000 hits in één week en besloot er daarom maar wat advertenties op te zetten. Inmiddels heeft de website door de jarenheen ruim een half miljoen unieke bezoekers gehad. Best wel bizar als je beseft dat het allemaal met een grap begonnen is.”

Wat voor reacties kreeg je van je vriend en de rest van het publiek?

“Mijn vriend heeft de grap eigenlijk de hele periode systematisch genegeerd en weigerde erop te reageren, maar nu het landskampioenschap een feit is, zal hij wel weer wat meer praatjes krijgen, haha. Wat betreft de rest van de reacties; veel mensen konden er om lachen en gingen de discussie aan over statistieken. Ik heb ook wel een handjevol reacties gekregen van supporters die gefrustreerd waren en het allemaal niet zo leuk vonden, maar goed dat hoort er blijkbaar bij.”

En nu?

“Staat de teller eindelijk op ‘JA’. Feyenoord en zijn supporters hebben het dik verdiend en het heeft eigenlijk veel te lang geduurd allemaal. Ik vind het, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, dus ook alleen maar hartstikke leuk. Inmiddels zijn er al wat mensen die een soortgelijke pagina hebben opgericht zoals isajaxalkampioen.com. Wat mij betreft zou Arsenal gezien de hele #wengerout-discussie een mooie opvolger zijn, maar dat laat ik graag aan iemand anders over.”



