Feyenoord krijgt transferadvies: ‘Ik vind hem een fantastische speler’

Willem van Hanegem pleitte er in zijn column voor het Algemeen Dagblad al voor om Sofyan Amrabat naar Feyenoord te halen en John de Wolf is het met de clubicoon eens. De oud-verdediger denkt dat de middenvelder van FC Utrecht uitstekend in De Kuip zou passen, zo vertelt hij aan De Telegraaf.

De 54-jarige trainer van GVVV uit Veenendaal voegt er zelf ook nog een naam aan toe: “ik vind Amrabat een fantastische speler. Een moderne middenvelder die op meerdere posities inzetbaar is. En Ridgeciano Haps van AZ is een sterke linksback. Hij heeft zich goed ontwikkeld en is zowel verdedigend als aanvallend van waarde. Maar de clubleiding is ongetwijfeld al langere tijd bezig met volgend seizoen.”

Dat zou De Wolf niet meer dan logisch vinden daar Feyenoord in zijn ogen moet ‘doorselecteren’. Een aantal spelers heeft volgens hem niet aan de verwachtingen voldoen en moet vertrekken. “Daar moet je afscheid van nemen. Het zou mooi zijn als de ploeg verder grotendeels intact blijft en er een stuk of twee versterkingen kunnen worden gehaald”, besluit De Wolf. Feyenoord wordt maandag vanaf 12.00 uur gehuldigd.