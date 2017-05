De Boer onder de indruk: ‘Hij is nu al meer waard dan Cillessen’

Na het vertrek van Jasper Cillessen moest Tim Krul de nieuwe eerste doelman van Ajax worden, maar de huurling van Newcastle United kwam niet fit aan in Amsterdam en daardoor greep André Onana zijn kans. De Kameroener verdween niet meer uit de basis en heeft onder anderen Ronald de Boer weten te overtuigen.

“Je zat toch wel een beetje met je handen in het haar”, doelt de analyticus op het vertrek van Cillessen naar Barcelona, direct na het tweeluik met FK Rostov in de voorronde van de Champions League. “Maar hoe Onana is opgestaan, dat is ongekend. Hij is nu al meer waard dan Cillessen. Wat er in Europa gebeurt, daar kijkt iedereen naar”, aldus De Boer bij FOX Sports.

De 21-jarige Onana speelde in de voetbalacademie van Samuel Eto’o alvorens hij in 2010 de overstap maakte naar Barcelona. De keeper kon daar blijven, maar koos in de winter van 2015 voor een overstap naar Ajax en in dienst van de Amsterdammers heeft hij inmiddels 45 officiële wedstrijden achter zijn naam staan. Daarin kreeg hij 34 treffers om de oren.