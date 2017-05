El Ahmadi voorspelde heldenrol Kuyt: ‘Hij heeft ons kampioen gemaakt’

Feyenoord wist de landstitel na de zeperd die het vorige week opliep tegen Excelsior zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo alsnog veilig te stellen. Karim El Ahmadi was na afloop van het met 3-1 gewonnen duel bescheiden over zijn eigen aandeel en roemde vooral Dirk Kuyt, die met een hattrick de volledige doelpuntenproductie van de Rotterdammers voor zijn rekening nam.

"Ik probeer gewoon mijn werk te doen voor het team. Met het publiek erachter is dat lekker", reageerde de middenvelder voor de camera van FOX Sports. El Ahmadi had mooie woorden over voor Kuyt. "Ik zei voor de wedstrijd al tegen hem: 'Als iemand het gaat doen, ben jij het.' Hij is heel het jaar belangrijk voor ons geweest, zowel binnen als buiten het veld. Hij heeft ons kampioen gemaakt. Het is hartstikke mooi, ik heb gewoon kippenvel"

Rick Karsdorp ontbrak op het veld vanwege een knieblessure, maar toonde zich vanzelfsprekend verheugd met het behaalde kampioenschap. "Je moet het een keer meemaken. Het is misschien een makkelijk antwoord, maar dit is onbeschrijfelijk. Vorig week verlies je met 3-0 van Excelsior. Kijk eens om je heen, dit is niet normaal", vertelde de rechtervleugelverdediger, die zondag in de basisopstelling van Feyenoord werd vervangen door Bart Nieuwkoop.