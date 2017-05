Frustratie bij Schalke 04: ‘Bayern heeft geen contact met ons gezocht’

Bayern München gaat zich volgens Sky versterken met Leon Goretzka, want de middenvelder zou een persoonlijk akkoord met de recordkampioen hebben bereikt. Christian Heidel, de sportief directeur van Schalke 04, weet echter nergens van.

“Het is onfatsoenlijk dat een televisiezender een uur voor de aftrap van een wedstrijd (die tegen Hamburger SV, red.) met een bericht komt dat nergens op gebaseerd is. Dat is gewoon niet oké”, aldus Heidel. “Het is grote onzin. Bayern heeft niet eens contact met ons gezocht en bovendien heb ik goede gesprekken met Leon en zijn zaakwaarnemer gevoerd. Dat hij op een dag misschien naar een grotere club dan Schalke vertrekt, daar kan ik wel in komen. Ik heb hem alleen ook duidelijk gemaakt dat de kans groot is dat hij de komende jaren hier het gezicht van Schalke kan worden.”

Heidel gaat ervan uit dat de 22-jarige Goretzka ook volgend seizoen in Gelsenkirchen voetbalt en dat de jeugdinternational dus niet achter zijn rug om heeft onderhandeld met Bayern. “Als hij naar een andere club wil vertrekken, dan had hij mij dat wel verteld.” Goretzka ligt nog tot medio 2018 vast en als hij verlengt, zou hij naar verluidt zeven tot acht miljoen euro per jaar kunnen verdienen bij die Knappen. Goretzka speelde tot dusverre 117 wedstrijden voor Schalke en daarin scoorde hij vijftien keer.