Manchester United ontsnapt en treft Ajax in Stockholm

Manchester United is op 24 mei in Stockholm de tegenstander van Ajax in de finale van de Europa League. Het team van José Mourinho won vorige week met 0-1 van Celta de Vigo en had daardoor donderdagavond in eigen huis aan een 1-1 gelijkspel voldoende om zich te plaatsen voor de eindstrijd. Mourinho kan zodoende zijn derde prijs winnen in zijn debuutjaar op Old Trafford, nadat hij eerder ook al met the Red Devils beslag wist te leggen op de Community Shield en de EFL Cup.

Marcus Rashford bezorgde United vorige week in Balaídos met een schitterende vrije trap hoogstpersoonlijk een prima uitgangspositie en de negentienjarige aanvaller deed in de return opnieuw van zich spreken. Celta ging brutaal van start op Engelse bodem, maar moest na ruim een kwartier spelen toegeven aan de brille van het goudhaantje. Rashford werd op een meter of dertig van het vijandelijke doel aangespeeld door Henrikh Mkhitaryan en had vervolgens een fraaie voorzet in huis op Marouane Fellaini. De boomlange Belg gaf doelman Sergio Álvarez bij de tweede paal het nakijken met het hoofd en bezorgde de thuisploeg zo een droomstart: 1-0.

Het openingsdoelpunt leek verlichtend te werken voor United, dat centraal achterin begon met Eric Bailly en Daley Blind. Het elftal van Mourinho kreeg aanvankelijk meer grip op het duel, maar moest in de slotfase van de eerste helft toch nog enkele kansen weggeven. Eerst dwong Pedro Pablo Hernández met een kopbal Sergio Romero tot een redding en even later was ook ploeggenoot Daniel Wass met het hoofd dicht bij de gelijkmaker. Pione Sisto snelde voorbij Antonio Valencia en had vervolgens een prima voorzet in huis op Wass. Zijn poging vloog echter rakelings voorbij het doel van Romero, waardoor de thuisploeg de rust haalde met een voorsprong.

Manchester United won het tweede Europese bekertoernooi nog niet eerder.

United liet het initiatief na de onderbreking aan het bezoek. Het keurkorps van Eduardo Berizzo was na ruim een uur spelen via John Guidetti dicht bij de 1-1, maar het schot van de Zweedse spits miste het doel van Romero op een haar na. Even later had Rashford aan de andere kant de 2-0 op zijn schoen na een knappe individuele actie, maar zijn poging werd met de voeten gepareerd door Álvarez, die daarna ook nog redde op een schot van Fellaini.

Celta zag de tijd ondertussen wegtikken. Een gevoel van berusting leek zich meester te maken over de Spanjaarden, maar vijf minuten voor tijd bezorgde Théo Bongonda de Celtiñas met een rake kopbal plots nieuwe hoop: 1-1. Celta slaagde er, ondanks een reuzenkans van Guidetti, echter niet meer in een tweede doelpunt te forceren in een hectische slotfase, waarin Bailly (United) en Facundo Roncaglia (Celta) na een opstootje beiden konden inrukken met een directe rode kaart.