‘Witte Sócrates’ heeft lichte voorkeur: ‘Ik kom graag bij Ajax én Feyenoord'

Arnold Scholten zou een landstitel van Feyenoord toejuichen. De voormalig middenvelder maakte in 1990 de overstap van Ajax naar Feyenoord, om vijf jaar later weer terug te keren in Amsterdam. "Bij beide clubs heb ik een fantastische tijd gehad", verzekert Scholten. Zondag maken de aartsrivalen nog kans op het kampioenschap.

"Ik kom ook nog graag in de ArenA en in De Kuip en ik ken er nog veel mensen. Maar voor Feyenoord is het al zo lang geleden, het zou heel leuk zijn als het nu eindelijk eens lukt. Bovendien staan ze al het hele jaar bovenaan, dus ze hebben het echt zelf afgedwongen", geeft de oud-middenvelder aan in het Algemeen Dagblad. Feyenoord had zondag al kampioen kunnen worden, maar verslikte zich in Excelsior (3-0). "Ik zat thuis voor de tv en zag met verbijstering wat er gebeurde."

"Ze konden niet op de mat leggen wat ze normaal gesproken wel laten zien. Het was een collectief falen en laat zien wat de spanning van een kampioenswedstrijd met spelers kan doen. Dat kan echt op je spieren slaan", verklaart Scholten, die als voetballer bekendstond als 'de Witte Sócrates', vanwege zijn witte haren en laconieke speelstijl, die deed denken aan de Braziliaanse middenvelder. Wat Scholten bewondert, is dat Giovanni van Bronckhorst het hele seizoen de rust heeft weten te bewaren bij Feyenoord. "Geloof me, er gebeurt genoeg tijdens zo'n seizoen. Dat is gewoon heel erg knap."