Dolberg middelpunt van contractgeschil: ‘Wil er niet meer over zeggen’

Kasper Dolberg heeft zich dit seizoen ontpopt tot een van de grootste talenten van Europa en verschillende topclubs loeren al op de handtekening van de jonge Ajacied. Een transfer zou niet alleen voor Dolberg zelf en Ajax een mooie financiële opsteker betekenen, maar ook voor de zaakwaarnemer van de Deen.

Op dat front lijken nu echter problemen te ontstaan, aangezien Dolberg zijn belangenbehartiger Jens Steffensen de wacht aan heeft gezegd: “We hebben het contract opgezegd, meer wil ik er niet over zeggen. We praten niet meer met Steffensen”, legt Dolbergs vader, Flemming Rasmussen, uit aan BT. Volgens Steffensen ligt de zaak echter niet zo simpel en heeft hij nog gewoon een contract: “We hebben een overeenkomst die loopt tot 2018. Er staat een stempel van de Deense voetbalbond op en hij is nog geldig tot 1 augustus volgend jaar.”

Kasper Dolberg heeft de interesse van een aantal Europese grootmachten gewekt.

“De familie heeft het toegestaan om iemand anders te zoeken voor de onderhandelingen, dat is wat er gebeurd is. Maar wij hebben een exclusieve afspraak met Kasper, die heeft gezegd dat wij zijn vertegenwoordigers zijn”, gaat Steffensen, die zelf als voetballer voor onder meer Aalborg BK en Arminia Bielefeld uitkwam, verder. “Als hij ontevreden is met wat ik doe, kan hij iemand anders zoeken om hem te vertegenwoordigen. Maar degenen die de onderhandelingen zouden moeten voeren zijn degenen met het contract en dat zijn wij. Zo gaat het in dit land, dus deze kwestie moet opgelost worden.”

De vader van Dolberg lijkt zijn zoon onder te willen brengen bij het Nederlandse SEG International, dat in eerder stadium verantwoordelijk was voor de transfers van Robin van Persie en Memphis Depay naar Manchester United en verder spelers als Jasper Cillessen, Kevin Strootman en Stefan de Vrij vertegenwoordigt. BT verwacht dat beide partijen een compromis moeten sluiten, of dat Dolberg met een transfer zal wachten tot augustus volgend jaar als zijn contract met Steffensen afloopt.