Ajax gaat eerste keus mogelijk sparen: ‘Maar eigenlijk wil ik altijd spelen’

Ajax neemt het zondagmiddag op tegen Go Ahead Eagles en de kans is groot dat Peter Bosz een aantal wijzigingen gaat doorvoeren met het oog op de return tegen Olympique Lyon. Lasse Schöne wacht rustig af of hij in de basis staat of niet.

“Eigenlijk wil ik altijd spelen, maar met zo'n belangrijke wedstrijd in het vooruitzicht moeten we wel even kijken hoe iedereen ervoor staat. Want we zullen de heenwedstrijd nog wel even voelen”, aldus de middenvelder uit Denemarken in een interview met de NOS.

Afgelopen maand was het overigens dertig jaar geleden dat Go Ahead voor het laatst een punt overhield aan een competitieduel met Ajax (5 april 1987, 1-1 in Deventer). Kowet moet zondag winnen om degradatie nog te kunnen voorkomen.