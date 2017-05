‘Het zou mooi zijn om Ajax tegen te komen in de Europa League-finale’

Daley Blind sprak na de zege van Manchester United bij Celta de Vigo in de eerste halve finale van de Europa League van 'een mooi resultaat'. De krachtmeting in Balaidos eindigde in 0-1. De verdediger wilde zich echter nog niet rijk rekenen. "Er komt nog een wedstrijd. Die is weliswaar bij ons, maar we moeten scherp blijven", vertelde Blind aan FOX Sports.

Een grote verrassing was het gedegen spel van Manchester United niet. "Vooral Europees zijn we bezig aan een goede fase. Het elftal voelt zich goed, ik voel me goed. We hebben vanavond hooguit één kansje weggegeven, meer niet. We hebben er wel meer gecreëerd dan alleen die ene die er in ging", zo wees de Oranje-international op de voltreffer van Marcus Rashford, uit een vrije trap.

Blind miste woensdagavond niet het optreden van Ajax, de eventuele tegenstander in een eventuele finale. Het team van Peter Bosz won met 4-1 van Olympique Lyon. "Ajax speelde heel goed. Ik was blij om ze zo te zien spelen en ook de sfeer in het stadion was fantastisch. Ik blijf een Amsterdammer en dus ben ik trots op Ajax. Het zou mooi zijn om ze tegen te komen in de finale."