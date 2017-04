Fosu-Mensah prijst Ajacied: ‘Ik denk dat we elkaar goed zouden aanvullen’

Met Daley Blind, Zlatan Ibrahimovic en Timothy Fosu-Mensah beschikt Manchester United over drie spelers met een Ajax-verleden. In gesprek met Ajax1.nl geeft laatstgenoemde aan dat het drietal nog vaak over Ajax praat en dat hij de verrichtingen van de ploeg van trainer Peter Bosz op de voet volgt. Met name zijn oud-ploeggenoten volgt Fosu-Mensah nauwlettend.

De negentienjarige verdediger sprak bij zijn eerste ontmoeting met Ibrahimovic over waar hij vandaan kwam. “We hadden het over mijn jeugd in de Bijlmer en dat hij vroeger in Diemen heeft gewoond”, klinkt het. “Zlatan vertelt vaak hoe hij genoten heeft van zijn tijd bij Ajax en we hebben het vaak over de club. Het klikte meteen met Zlatan. Met Daley heb ik het zelfs nu nog vaak over Ajax. We volgen Ajax allebei op de voet.”

Ajax heeft dit seizoen ook op Fosu-Mensah indruk gemaakt. “Ze spelen fris voetbal en het is een leuk jong team. Ze staan in de halve finale van de Europa League en dat zegt wel hoe goed ze bezig zijn. Ik ken veel jongens uit de jeugd en ik weet wat hun kwaliteiten zijn, dus het verbaast me niet dat ze het zo goed doen”, aldus de verdediger van Manchester United. “Ik vind het heel leuk om naar de ontwikkeling van mijn oud-teamgenoten te kijken en ben erg trots. Van kleins af aan speel ik met die jongens. Met Donny, Appie en ik heb Justin zien spelen in de jeugd. Het maakt mij heel trots om te zien hoe zij nu spelen.”

Een speler die bijzonder veel indruk maakt op Fosu-Mensah is Matthijs de Ligt. “Hij is nog maar zeventien en al zo sterk. Echt een groot talent. Ik denk dat we elkaar goed zouden aanvullen. Hij ontwikkelt zich stormachtig”, besluit de verdediger. “Toen ik in de C1 zat, zat hij in de D1 of C2 en toen zag ik al dat hij een goede speler was. Hij pakte de wedstrijd in het Nederlands elftal goed op.”