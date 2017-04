‘Dit is schadelijk voor het Nederlandse voetbal, een zorgelijke situatie’

De opvolging van Danny Blind heeft nogal wat voeten in aarde. De situatie bij de KNVB baart FC Groningen-directeur Hans Nijland zorgen, omdat hij stelt dat het schadelijk is voor het Nederlandse voetbal. Desondanks gaan de directeuren van de Eredivisieclubs voorlopig niet ingrijpen.

“Als Eredivisieclubs bemoeien we ons hier zijdelings wel tegenaan, maar wat kunnen we er aan doen? De handelswijze van de KNVB komt totaal niet professioneel over. Dit is schadelijk voor het Nederlandse voetbal, we zitten in een zeer zorgelijke situatie”, zegt Nijland tegenover RTV Noord. "Als clubs spreken wij daar onze zorgen over uit. Daar kunnen we ons dus wel concreet mee bemoeien, want er moet niet alleen een nieuwe bondscoach komen.”

“Vooral de organisatiestructuur van de KNVB moet op de schop”, gaat de directeur van FC Groningen verder. “En dan hebben we nog de nieuwe opzet van de Eredivisie. Blijft de Eredivisie hetzelfde, of bestaat de competitie straks uit 16 clubs? Daar zijn wij overigens geen voorstander van. Daar moeten we het als clubs ook nog over hebben. Dat gebeurt in juli. Het Nederlandse voetbal staat dus veel te wachten.”