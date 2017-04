Advocaat niet per direct bij Oranje: ‘Laat Fenerbahçe niet in de steek’

Dick Advocaat lijkt na het afhaken van Henk ten Cate de enige overgebleven kandidaat voor het bondscoachschap van het Nederlands elftal. De huidige trainer van Fenerbahçe heeft echter wel een groot nadeel: hij is niet per direct beschikbaar en kan pas vanaf 1 juni aansluiten. De eerstvolgende interland van Oranje, een oefenwedstrijd tegen Marokko, wordt dus waarschijnlijk nog door het interim-duo Fred Grim en Frans Hoek gedaan.

“Ik laat Fenerbahçe niet in de steek. Ik wil met Fenerbahçe een prijs winnen”, schept Advocaat duidelijkheid in gesprek met de NOS. De Turkse topclub is nog in de race voor de beker, terwijl elf punten achter koploper Besiktas staat. Over wie hem bij moet gaan staan als assistent is hij ook al uit: “Ja, ik heb Ruud Gullit gevraagd. Maar hij moet eerst zelf rondkomen met de KNVB en daarna kunnen we samen bij het Nederlands elftal aan de slag. Daar ben ik blij om.”

Advocaat geeft wel aan dat hij nog niet honderd procent rond is met de KNVB. De zaakwaarnemer van de coach, Rob Janssen, is momenteel nog in onderhandeling met de bond en die gesprekken zullen waarschijnlijk nog wel een aantal dagen duren. Advocaat wenst bijvoorbeeld niet iedere dag op het bondsbureau aanwezig te hoeven zijn. Een akkoord wordt begin volgende week verwacht.

Voor Advocaat vormt het geen probleem dat hij vorig jaar nog opstapte als assistent-bondscoach omdat hij een aanbod kreeg vanuit Istanbul: “Ik pak de handschoen juist op.” De eerstvolgende interland van Oranje vindt plaats op 31 mei. Advocaat heeft bij de oefeninterland tegen Ivoorkust op 4 juni en het WK-kwalificatieduel met Luxemburg op 9 juni waarschijnlijk wel de leiding bij het Nederlands elftal.