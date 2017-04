Wenger verdedigt theatrale Sánchez: ‘Fuchs trof hem met opzet’

Arsène Wenger neemt het op voor Alexis Sánchez. De aanvaller van Arsenal kreeg woensdagavond de hoon van voetbalminnend Engeland over zich heen, na theatraal gedrag in de blessuretijd van het duel met Leicester City (1-0). Sánchez kreeg de bal op zijn schouder na een ingooi van Christian Fuchs en greep na enkele seconden naar zijn gezicht, om vervolgens het gras op te zoeken.

Volgens Wenger treffen ook de arbitrage en Fuchs blaam. "Waar Sánchez precies werd geraakt, zag ik niet. Maar bij de eerste twee pogingen van Fuchs om in te gooien stond Sánchez naast hem. Hij wist niet dat hij verder weg moest staan", legt de Fransman uit in de Engelse pers. "De scheidsrechter (Mike Jones, red.) vertelde hem dat niet. Daarna kreeg hij een gele kaart omdat hij de regel niet volgde. Dat accepteer ik. Hij stond niet ver genoeg weg. Maar de scheidsrechter of de grensrechter had het moeten vertellen."

Fuchs mocht 'van geluk spreken' dat hij geen gele kaart overhield aan het incident, vindt Wenger. "Want hij gooide de bal opzettelijk tegen Sánchez aan." Trainer Craig Shakespeare van Leicester schaart zich achter zijn linksback. "Fuchs moet de ingooi gewoon kunnen nemen. Arsenal moet zich bezighouden met Sánchez. Het is niet juist om over spelers van andere clubs te spreken. Ik moet het over mijn eigen spelers hebben."