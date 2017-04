‘Binnen drie dagen witte rook, spelers zitten niet op Advocaat te wachten’

De KNVB geeft volgens de NOS binnen drie dagen duidelijkheid over de nieuwe bondscoach van Oranje. Het medium meldt dat technisch directeur Hans van Breukelen gaat kiezen tussen Dick Advocaat en Henk ten Cate. Eerstgenoemde vertrok vorig jaar nog om aan de slag te gaan als hoofdtrainer bij Fenerbahçe, een actie die hem niet in dank is afgenomen door een aantal sleutelspelers binnen het Nederlands elftal. Advocaat zou dan ook niet de favoriet zijn binnen de spelersgroep.

Desondanks wordt Advocaat de favoriet genoemd, melden bronnen aan de NOS. Hij zou ‘een neuslengte’ voor liggen in de race. Van Breukelen sprak de afgelopen dagen met zowel Ten Cate als Advocaat en beraadt zich momenteel op zijn uiteindelijke beslissing.

De technisch directeur van de voetbalbond sprak in een eerder stadium met Arjen Robben, Wesley Sneijder en Kevin Strootman. Zij hebben aangegeven niet enthousiast te zijn over een terugkeer van Advocaat. Hij vertrok vorig jaar drie maanden na zijn aanstelling als assistent-bondscoach naar Fenerbahçe. Dat ligt nog altijd gevoelig bij de Oranje-internationals.