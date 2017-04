KNVB wekt onbegrip: ‘Straks zien Van Persie, Kuyt en Heitinga ervan af’

John Heitinga is niet toegelaten tot de opleiding Coach Betaald Voetbal. De 33-jarige assistent-trainer van Jong Ajax heeft volgens de voetbalbond nog niet genoeg ervaring als trainer. In de vernieuwde opzet van de cursus wegen de ervaringen als voetballer minder zwaar mee. Dat is een slechte zaak, menen succesvolle trainers als Leo Beenhakker, Bert van Marwijk en Guus Hiddink in gesprek met De Telegraaf.

Hiddink, geestelijk vader van de verkorte trainersopleiding voor internationals, noemt de keuze van de KNVB 'heel demotiverend'. Hij erkent dat oud-internationals hun diploma niet zomaar mogen krijgen en dat ze er hard voor moeten werken. "Maar met een gecomprimeerde trainersopleiding hoeven ze niet het hele traject van vijf tot zes jaar te doorlopen. We hebben dit toen in de jaren negentig opgezet om al die ervaring in de internationale top niet verloren te laten gaan."

Volgens voormalig bondscoach Bert van Marwijk heeft 'iedereen de mond vol van innovaties', maar laat de KNVB het in dezen afweten. "We zijn met allerlei dingen bezig, maar uiteindelijk gaat het toch om trainers die spelers op het trainingsveld beter kunnen maken. Jongens met een grote bagage uit het internationale topvoetbal, zoals Heitinga, kunnen daar een belangrijke rol in spelen."

Succesvolle trainers als als Ronald Koeman, Ruud Krol, Frank Rijkaard, Frank de Boer, Phillip Cocu en Giovanni van Bronckhorst deden de verkorte cursus. Beenhakker hoopt dat Hans van Breukelen ervoor zorgt dat de cursus toegankelijk blijft. "Het zou verschrikkelijk jammer zijn als om deze reden spelers als Robin van Persie, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Dirk Kuyt, Klaas-Jan Huntelaar en Heitinga afzien van het trainerschap en verloren gaan voor het voetbal."