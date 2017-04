Anita en Newcastle dwingen na één jaar terugkeer in Premier League af

Newcastle United maakt volgend seizoen weer zijn opwachting in de Premier League. De ploeg van Rafael Benítez verlaat de Championship na één jaar, want na de 4-1 zege op Preston North End van maandagavond is de tweede plaats veiliggesteld. Die geeft recht op directe promotie naar de hoogste klasse. In de slotweken mag Newcastle nog hopen op de titel. Vurnon Anita deed negentig minuten mee.

Door de nederlagen van Reading en Huddersfield Town op zondag wist Newcastle dat een overwinning genoeg was voor een rentree op het hoogste niveau. Ondanks de absentie van clubtopscorer Dwight Gayle, goed voor 22 treffers, vonden the Magpies de weg naar het doel makkelijk. Na zes minuten was het voor het eerst raak. Ayoze Pérez bracht het thuispubliek in extase na een corner. De gelijkmaker volgde via Jordan Hugill, maar dankzij voormalig Vitessenaar Christian Atsu rustte Newcastle toch met een voorsprong.

Na rust werd die marge uitgebreid. Paul Gallagher beging hands op de doellijn en moest met rood vertrekken, waarna de strafschop werd benut door Matt Richie. Tegen tien man kwam de voorsprong niet meer in gevaar. Het duurde slechts enkele minuten voor Newcastle opnieuw toesloeg: Pérez maakte zijn tweede van de avond nadat een corner van Jonjo Shelvey op de paal belandde. Newcastle, dat al drie opeenvolgende duels niet had gewonnen, heeft een achterstand van vier punten op koploper Brighton & Hove Albion.