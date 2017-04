PSV klopt Ajax en brengt koploper Feyenoord in een zetel

PSV heeft Feyenoord zondag een grote dienst bewezen. In eigen huis won de nummer drie van de Eredivisie met 1-0 van Ajax, waardoor de koploper uit Rotterdam een voorsprong van vier punten heeft op de Amsterdamse rivaal. Feyenoord kan de landstitel in de volgende speelronde al veiligstellen, als er wordt gewonnen bij Excelsior. Zelfs als het misgaat op Woudestein, heeft Feyenoord de titel in eigen hand.

Na de zege van Feyenoord op Vitesse was ook de mathematische kans van PSV op titelprolongatie verkeken. De tweede plaats was eveneens ver uit zicht, maar PSV zinde wel op een goed resultaat. De laatste keer dat geen enkele topper tegen Ajax of Feyenoord in een seizoen werd gewonnen, was in 1972/73. Bovendien had PSV na de remise tegen ADO Den Haag van vorige week wel behoefte aan drie punten. Phillip Cocu greep hard in: clubtopscorer Gastón Pereiro nam plaats op de bank, evenals de gebroeders De Jong.

De openingsfase was voor de Eindhovenaren. Een wild afstandsschot van Jürgen Locadia scheerde over het doel van André Onana. Na twaalf minuten probeerde de spits het opnieuw tevergeefs van afstand. Het tastte zijn zelfvertrouwen niet aan, want na 24 minuten legde Locadia aan voor een vrije trap van een meter of 25. Hij krulde de bal feilloos over de muur en in de korte hoek, buiten bereik van Onana. Zeven minuten later probeerde ook Hakim Ziyech het uit een vrije trap, maar Jeroen Zoet lette goed op.

Kevin Blom legde het duel na rust kort stil vanwege rookbommen.

Verder bleef het gevaar van Ajax beperkt. Vooral voorafgaand de 1-0 mocht PSV het spel maken en kwam de ploeg van Peter Bosz niet fel voor de dag. Na het openingsdoelpunt ging PSV meer inzakken en had Ajax meer balbezit. Toch kwamen de bezoekers veelal niet veel verder dan de middenlijn. Als dat wel lukte, verdedigde PSV scherp. Gevaar liep de voorsprong dan ook niet meer, in het restant van de eerste helft. In de openingsfase van het tweede bedrijf bleef Ajax op zoek naar een opening.

David Neres kreeg een goede kans: hij wist de uitgekomen Zoet te omspelen, maar werd naar de buitenkant gedreven en schoot naast het lege doel. Verder lukte weinig bij Ajax. De combinaties verliepen niet soepel en daardoor waren uitgespeelde kansen zeldzaam. Na een korte onderbreking door rookbommen liet Steven Bergwijn na te profiteren van een te korte terugspeelbal van Matthijs de Ligt. Ajax bleef tevergeefs op zoek; Joshua Brenet liet in blessuretijd een enorme kans op de 2-0 liggen. De Eindhovenaren komen op drie punten van de Amsterdammers. Door het mindere doelsaldo is de tweede plaats alsnog ver weg.