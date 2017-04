Labyad helpt FC Utrecht aan late zege op stug Roda JC

Plek vier kan FC Utrecht na zondagmiddag bijna niet meer ontgaan. De Domstedelingen hadden tegen, het tegen degradatie strijdende, Roda JC Kerkrade gedurende de hele wedstrijd het beste van het spel. Het duurde echter lang voordat in de eigen Galgenwaard het verschil gemaakt kon worden: Zakaria Labyad zette met nog drie minuten te gaan pas de 1-0 op het scorebord. Vitesse is nu de enige ploeg die Utrecht nog voorbij kan gaan, terwijl Roda Sparta Rotterdam later op de zondagmiddag nog langszij kan zien komen.

Utrecht had in de eerste helft ruim zeventig procent van het balbezit, maar de thuisploeg slaagde er maar mondjesmaat in om dat overwicht ook om te zetten in kansen voor het doel van Benjamin van Leer. Het geblesseerd uitvallen van Giovanni Troupée na net iets meer dan tien minuten spelen vormde al snel een flinke domper, al had zijn wissel nauwelijks invloed op het wedstrijdbeeld. Utrecht probeerde zich een weg door de handbalverdediging van de bezoekers heen te zoeken en voerde na zo’n 25 minuten spelen de druk steeds verder op.

Labyad slaagde er na een goede actie net niet in om Sébastien Haller te bereiken, terwijl een schot van Labyad even later net gekraakt kon worden na een geweldige aanname van Haller. Utrecht leek daarop in de counterval van Roda te lopen, maar Mikhail Rosheuvel werd teruggefloten wegens buitenspel. Yassin Ayoub loste vervolgens het enige schot tussen de palen van het eerste bedrijf. Van Leer had echter weinig moeite met de uithaal van de middenvelder, die recht op hem af kwam.

Benjamin van Leer moest in de slotfase toch de bal uit zijn doel halen.

Vlak na rust kreeg ook David Jensen de eerste poging op zijn doel te verwerken. Een schot van Rosheuvel zorgde echter niet voor grote problemen voor de doelman. Utrecht roerde zich vervolgens ook weer voor het vijandelijke doel en Haller slaagde er van dichtbij niet in om Van Leer te passeren. De doelman zag vervolgens een paar minuten later een schot van Gyrano Kerk op de paal uiteen spatten, terwijl hij in kon grijpen bij de rebound van Sofyan Amrabat.

Rosheuvel kreeg vervolgens met nog een kwartier te gaan een enorme kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Een uitstormende Jensen kon de bal echter net genoeg toucheren om een doelpunt te voorkomen. De thuisploeg trok daarna weer ten strijde en dacht zo’n tien minuten voor tijd de buit binnen te hebben toen Kerk leek te gaan scoren. Roda haalde echter opgelucht adem toen Daryl Werker de bal van de lijn wist te halen. In de slotfase moesten de bezoekers toch nog capituleren: Labyad knalde een vrije trap in de korte hoek langs Van Leer.