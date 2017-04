‘Ik ben in het bijzonder blij voor Michy Batshuayi en Nathan Aké’

Antonio Conte prijst Chelsea na de 4-2 overwinning op Tottenham Hotspur in de halve finale van de FA Cup. In het laatste kwartier van de wedstrijd namen the Blues op Wembley afstand van de stadsgenoot, via doelpunten van Eden Hazard en Nemanja Matic. Na afloop verdedigde Conte zijn beslissing om enkele wijzigingen door te voeren in zijn opstelling; collega Mauricio Pochettino vond dat Tottenham te weinig had gekregen..

Conte verraste met basisplekken voor Nathan Aké en Michy Batshuayi, terwijl spelers als Diego Costa en Hazard op de bank begonnen. "Ik ben trots op deze prestatie. Voor mij en voor de spelers is het prachtig om de finale van de FA Cup te bereiken", stelt Conte bij de BBC. "Gedurende het seizoen zijn er momenten waarop je als trainer een krachtig besluit moet nemen. Je moet risico's nemen. Als je dan wint, heeft het plan gewerkt. Als je verliest, ben jij verantwoordelijk. Vandaag heeft ons plan goed uitgepakt."

"Ik ben blij voor mijn spelers en in het bijzonder voor Michy Batshuayi en Nathan Aké, een van onze jonge spelers. Ik ben ook blij voor Willian, die een moeilijk seizoen kent en twee keer scoorde", concludeert de Italiaan. Zijn ploeg sloot de eerste helft af met een 2-1 voorsprong, na een strafschop in de slotminuten. Heung-Min Son haalde Victor Moses onderuit, maar volgens Pochettino was de beslissing van Martin Atkinson zwaar. Niettemin feliciteert hij Chelsea met de overwinning en de finaleplek.

"Wij domineerden de wedstrijd, maar zij waren zuiverder in de afronding dan wij", vat Pochettino samen. "De strafschop vond ik licht, of helemaal geen strafschop. Het was moeilijk om de kleedkamer op te zoeken met een 2-1 achterstand." Na rust begon Tottenham in de ogen van de Argentijn sterk. "Maar na ons doelpunt kwam Chelsea terug. Nu kunnen we alleen vooruitkijken. We staan vier punten achter Chelsea in de competitie en we gaan proberen de volgende wedstrijd te winnen. Of we vandaag meer verdienden? Zeker, maar dat is voetbal."