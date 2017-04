‘Dat gaf irritatie, Kuyt is veel dominanter dan Van Bronckhorst’

Giovanni van Bronckhorst en Dirk Kuyt speelden met elkaar samen bij het Nederlands elftal en kenden elkaar dus al goed. Van een relatie tussen ploeggenoten, gingen de twee zo’n twee jaar geleden naar een relatie tussen een speler en een trainer. Die band is vooral in dit seizoen een aantal keer flink op de proef gesteld, ziet ook Pierre van Hooijdonk.

“Als je vrienden bent en zoveel samen hebt meegemaakt, moet je duidelijk en eerlijk zijn”, begint hij tegenover Nieuwe Revu. “Gio heeft toen hij Dirk passeerde tegen AZ dit nogal laat met hem gecommuniceerd. Dat geeft irritatie. Weet je, als het andersom was geweest, was de situatie makkelijker. Dirk is qua karakter altijd al veel dominanter en nadrukkelijker aanwezig geweest dan Gio. Dat was zelfs toen hij de aanvoerder van Oranje was.”

Van Hooijdonk krijgt bijval van Geert den Ouden, die vindt dat een aanvoerder van 36 jaar oud niet per se een streepje voor hoeft te hebben. De oud-spits denkt dat Van Bronckhorst in het vervolg gewoon heel duidelijk moet zijn en dat de twee, als Kuyt daar niet mee kan leven, anders volgend jaar hun eigen weg moeten gaan.