Van Bronckhorst: ‘Het wordt cruciaal voor Ajax, maar ook voor ons’

Op weg naar het kampioenschap wil Feyenoord zondag afrekenen met Vitesse. De tegenstander uit Arnhem speelt een week later de bekerfinale. Giovanni van Bronckhorst kan het goed begrijpen wanneer Vitesse zondag al rekening houdt met de eindstrijd in de KNVB Beker. Zelf zat de Feyenoord-trainers vorig jaar immers in dezelfde situatie.

“We hadden toen net voor de bekerfinale een week met drie duels”, zei de coach vrijdagmiddag op de persconferentie. “Toen heb ik ook wissels doorgevoerd. Henk (Fraser, red.) neemt beslissingen in belang van Vitesse, niet kijkend naar andere teams.” Met die andere teams bedoelt Van Bronckhorst Ajax, dat hoopt op puntverlies van Feyenoord. De Amsterdammers plaatsten zich donderdag voor de halve finale van de Europa League. “Het ging alle kanten op, er zat alles in. Het is een enorme prestatie waar we trots op zijn in Nederland. Ajax wilde door en dat hebben ze gedaan. Die moeten nu uit naar PSV, maar voor mij is de wedstrijd tegen Vitesse het belangrijkste. Hoe minder wedstrijden te gaan, hoe crucialer het wordt. Dat geldt voor Ajax, maar ook voor ons.”

Het strijdplan voor zondag heeft Van Bronckhorst al klaarliggen. “We zijn een paar keer snel op achterstand gekomen, dat willen we nu voorkomen. Het was geen kwestie van slap beginnen. We willen nu snel zelf scoren”, aldus de trainer, die het nog moet doen zonder Bilal Basacikoglu. Rick Karsdorp is snel hersteld van zijn knieblessure en maakt zondag mogelijk zijn rentree. “Het herstel van Rick gaat goed. Na de laatste training bepalen we of hij zondag bij de selectie zit.”