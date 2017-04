‘Ziyech en Renard begraven strijdbijl: rentree tegen Oranje’

Hakim Ziyech maakt waarschijnlijk op korte termijn zijn rentree in de nationale ploeg van Marokko. Bronnen binnen de Marokkaanse voetbalbond bevestigen tegenover de krant Al Ahdath Al Maghribia dat bondscoach Hervé Renard en Ziyech een goed gesprek hebben gehad en laatstgenoemde eind mei terugkeert bij de nationale selectie van Marokko.

Ziyech werd door Renard buiten de Marokkaanse selectie voor de Afrika Cup gelaten en ook in de daaropvolgende interlandperiode ontving de Ajax-middenvelder geen uitnodiging. In een interview met de NOS sprak Ziyech vervolgens de verwachting uit niet meer in actie te komen voor Marokko zolang Renard bondscoach is. "Zolang hij daar zit, ben ik met mijn hoofd ergens anders. En uiteindelijk maakt hij de selectie. Hij bepaalt. En dat zal ik accepteren. Ik weet dat een bondscoach meestal niet lang zit. Dus ik wacht rustig af.”

Volgens het eerder genoemde medium ging Renard op aandringen van Marokkaanse spelers uit Nederland in gesprek met Ziyech. Wanneer dat gesprek heeft plaatsgevonden is niet bekend. Nu de kou uit de lucht is, zal de middenvelder eind mei mogelijk weer worden opgeroepen. Op 31 mei staat in Agadir de oefeninterland tegen Oranje op het programma.